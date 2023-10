Secretaria de Saúde de Adamantina promove ação alusiva ao Outubro Rosa

Todas as UBS do município terão ações a partir da próxima semana

O mês de outubro chegou. Com ele, a necessidade das mulheres desenvolverem o auto cuidado. Como forma de incentivar e criar um ambiente propício para isso, a Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Saúde, desenvolverá ações em todas as unidades básicas do município a partir da próxima semana.

A programação começa na terça-feira, 17 de outubro, na UBS do Jardim Brasil. Na unidade, haverá coleta de exame preventivo, avaliação das mamas e roda de conversa na sala de espera. A programação será realizada até às 20h.

No dia 18 de outubro, a coleta de exames e avaliação das mamas será realizada nas UBS Dorigo e Cecap. Na UBS do Dorigo, a atividade será até às 20h, já na CECAP a partir das 19h até às 21h.

No dia 19 de outubro, a equipe da UBS do Mário Covas fará panfletagem e orientação em frente à Igreja São Benedito das 18h às 20h. No dia 20, haverá uma roda de conversa na UBS do Jardim Adamantina.

No dia 21 de outubro, haverá coleta de exame preventivo no CIS das 8h às 15h. A ação acontecerá em parceria com a Campanha de Multivacinação para atualização da caderneta de vacinação de crianças e adolescentes menores de 15 anos.

Já no dia 24, as mulheres poderão fazer a coleta de exames preventivo e avaliação das mamas até às 20h na UBS do Jardim Adamantina. Na mesma data, além dos exames até às 21h, a UBS Nove de Julho promoverá uma roda de conversa na sala de espera.

No dia 25 de outubro, haverá coleta de exames preventivos e avaliação das mamas em duas unidades básicas de saúde do município. Na UBS Vila Jardim, os exames serão até às 19h e na UBS da Vila Cicma haverá ainda uma roda de conversa das 17h às 20h.

“Pedimos que as mulheres aproveitem essa ação que a Secretaria de Saúde está promovendo. Vamos atender em todas as unidades do município como uma forma de permitir que todas tenham acesso, pois a prevenção ainda é o melhor caminho”, afirma Franciele Anselmo, secretária de saúde.