OAB Adamantina faz campanha de arrecadação de brinquedos

Quinta-feira, 12 de outubro, é comemorado o dia das crianças. Para festejar a data, será realizado o Celebra Kids. A realização é da Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, Fai e Sicoob Nosso.

As atividades terão início às 16h30 no Parque dos Pioneiros com muita diversão, brinquedos infláveis, sorteio de bicicletas e recreação.

“Queremos proporcionar um dia realmente especial para as crianças de nossa cidade. Além de promover divertimento, o Celebra Kids vai de encontro aos princípios do Sicoob Nosso, que é o desenvolvimento sustentável da comunidade em que estamos inseridos fortalecendo a alegria e a confraternização entre as famílias”, pontua o Diretor de Negócios, César Augusto Molina Martins.

Outros atrativos do evento comemorativo ao Dia das Crianças são: a distribuição gratuita de pipoca e algodão doce, maquiagem artística e pintura. A atividade ainda terá como atração principal confirmada Todinho Circo Show e os personagens Patrulha Canina, Bolofofo, Lol Surprise e Galinha Pintadinha.

“Será uma data realmente especial para toda a garotada de Adamantina. Por isso, convidamos aos pais que levem seus filhos, a criançada de sua casa, para aproveitar esta festa preparada com muito carinho”, convida o secretário de Cultura e Turismo, Sérgio Vanderlei.

