Ambulância de Adamantina que voltava de Marília se envolve em acidente na SP-294

Empresários podem responder questionário online que tem objetivo de buscar soluções aos problemas apontados

O Sincomercio Nova Alta Paulista (Sindicato do Comércio Varejista) e a FecomercioSP (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo) aplicam pesquisa de diagnóstico no comércio de Adamantina. O objetivo é identificar às demandas do empresário local.

A partir deste diagnóstico, as entidades vão elaborar medidas de representação junto ao poder público, com o objetivo de buscar soluções aos problemas apresentados.

“Queremos ouvir o empresariado para que, juntos, encontremos medidas que fortaleçam o nosso comércio. E este trabalho é realizado em parceria com a FecomercioSP, que disponibiliza a equipe técnica visando o desenvolvimento do setor varejista em Adamantina”, pontua Sérgio Vanderlei, presidente do Sincomercio Nova Alta Paulista.

REUNIÃO COMPLEMENTA PESQUISA

Em paralela a pesquisa, a FecomercioSP também trará a alta cúpula da entidade para debater temas de interesse do comércio local e regional na próxima segunda-feira (16), em Adamantina.

O encontro, articulado pelo presidente do Sincomercio Nova Alta Paulista (Sindicato do Comércio Varejista de Adamantina e região) Sérgio Vanderlei, contará com a presença do primeiro vice-presidente da FecomercioSP, Ivo Dall’Acqua Junior, da segunda vice-presidente Gisela Lopes, assessores econômicos e jurídicos, além dos presidentes de 11 sindicatos varejistas pertencentes à Câmara Oeste: Lucélia, Osvaldo Cruz, Tupã, Marília, Assis, Ourinhos, Palmital, Presidente Prudente, Presidente Venceslau, Andradina e Adamantina.

“Este trabalho representativo é muito importante para o nosso comércio, que gera emprego e renda para centenas de famílias. Ao buscarmos soluções para o empresariado, estamos também possibilitando a abertura de novos postos de trabalho em nossa cidade. E este é o nosso objetivo principal: aquecer a economia local para gerarmos desenvolvimento”, complementa Sérgio Vanderlei.

COMO PARTICIPAR DO DIAGNÓSTICO

O empresário que deseja participar do diagnóstico pode responder pelo link: https://fecomerciosp.forms.app/sincomercioadamantina.

SERVIÇO

A reunião mensal da Câmara Oeste da FecomercioSP está marcada para às 14h, no dia 16, uma segunda-feira, no Ipê Palace Hotel, em Adamantina.,