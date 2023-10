Adamantina sedia debate estadual sobre comércio varejista

Diretoria da FecomercioSP estará na cidade, no próximo dia 16, para debater o desenvolvimento do comércio na região Oeste

Adamantina será sede, no próximo dia 16, da FecomercioSP, a principal entidade de defesa do comércio de bens, serviços e turismo no estado de São Paulo. A alta cúpula da Federação, que responde por mais de 10 milhões de empregos e por, aproximadamente, 30% do PIB (Produto Interno Bruto) do país, estará na cidade para debater o desenvolvimento dos setores na região Oeste.

O encontro, articulado pelo presidente do Sincomercio Nova Alta Paulista (Sindicato do Comércio Varejista de Adamantina e região) Sérgio Vanderlei, contará com a presença do primeiro vice-presidente da FecomercioSP, Ivo Dall’Acqua Júnior, da segunda vice-presidente Gisela Lopes, assessores econômicos e jurídicos, além dos presidentes de 11 sindicatos varejistas: Lucélia, Osvaldo Cruz, Tupã, Marília, Assis, Ourinhos, Palmital, Presidente Prudente, Presidente Venceslau, Andradina e Adamantina.

“Ao trazermos a diretoria da FecomercioSP, estamos colocando nossa cidade em evidência em todo o Estado, além de termos a possibilidade de discutirmos temas locais, que interessam a realidade dos empresários de Adamantina. Seremos sede da principal Federação do Comércio do país”, enfatiza Sérgio Vanderlei.

Além de assuntos técnicos, o mercado de trabalho formal do setor varejista também está entre os assuntos que serão debatidos na ocasião. “As mudanças nas legislações e na economia são constantes, refletindo no emprego e na renda. Desta forma, encontros como este são primordiais para mantermos a geração de novos negócios e oportunidades em nosso Município”, conclui o presidente do Sincomercio Nova Alta Paulista.

SERVIÇO

A reunião mensal da Câmara Oeste da FecomercioSP está marcada para às 14h, no dia 16, uma segunda-feira, no Ipê Palace Hotel, em Adamantina.