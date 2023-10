Vila Jamil E.C. é campeão do Torneio de Amigos Veteranos

A equipe da Vila Jamil E.C./ André Calhas Nossa Senhora das Graças/ Fael Pinturas/ Zé Valente/ Bar do Beto, sagrou-se campeão do 1º Torneio Amigos de Veteranos acima de 40 de Futebol Médio, que foi organizado pelo esportista Cláudio Fiorentim, em parceria com a Selar/ Adamantina.

A conquista da Vila Jamil E.C. foi na vitória por 3 a 2, contra o bom time do Amigos do Laío F.C., em disputa final realizada (29), no Parque Iguaçu.

Foram premiados ainda na competição o Alamandas F.C/ Auto Mecânica Flex (3° Lugar), artilheiro Vitor Hugo – 5 gols marcados (Alamandas F.C.) e defesa menos vazado (goleiros) Chula e Dil – 2 gols tomados (Vila Jamil F.C).

O evento esportivo foi realizado nos dias 22, 24 e encerramento no dia 29 de setembro.

EQUIPES

Participaram da competição as seguintes equipes.

– Parque Iguaçu

– Vila Jamil

– Amigos do Laío F.C

– Alamandas F.C

– San Remo E.C.

– Pracinha.

ARBITRAGEM

Sob a competência dos irmãos Leandro, Ivan e Vanderley.

AGRADECIMENTO

O coordenador da competição Cláudio Fiorentim, agradece a Rubira, por ceder a praça de esporte do Parque Iguaçu.