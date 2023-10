Inauguração do Museu Municipal fica para 2024 devido ao surgimento de problemas estruturais

Com o processo de doação do prédio do antigo Templo Busdista da Acrea (Associação Cultural, Recreativa e esportiva de Adamantina) para a Prefeitura de Adamantina iniciado em janeiro de 2021, a concretização do funcionamento do futuro Museu e Arquivo Histórico Municipal ‘Setsu Onishi’ se aproxima de completar três anos. Em entrevista à TV Folha Regional, o secretário de cultura e turismo Sergio Vanderlei revelou que confirmou que as obras foram concluídas, porém, o surgimento de problemas estruturais no imóvel inviabiliza a inauguração.

“Vem sendo uma novela. Porque ficamos praticamente nove meses na parte documental, depois quase quatro meses para o processo licitatório e definir a empresa que executaria as obras, por fim mais um ano praticamente de reforma. Infelizmente, depois de finalizada e entregue, pareceram alguns problemas: começou a chover dentro, o telhado não foi trocado, tem bichos que ainda ficam lá (gatos, ratos e encontramos até gambá). Felizmente, tudo isso apareceu antes de a gente entrar”, contou.

As melhorias foram viabilizadas por meio do processo licitatório (nº 13/2022) que teve como vencedora a empresa Yasmim Moreira Santos Construtora Ltda, de Avanhandava/SP. Os trabalhos iniciaram em março de 2022.

“O prefeito [Márcio Cardim] já deu ‘carta branca’ para que assim que passasse a ExpoVerde 2023 concentraríamos esforços para resolver essas questões estruturais. Solucionando essa parte, o que eu acredito que conseguiremos nos próximos meses, a inauguração será feita. Todo o acervo do município já se encontra guardado no Museu. Inclusive, têm profissionais contratados, voluntários, artistas e os membros da Colônia Japonesa preparados para começar a estruturar aquele espaço. “Temos muita gente pronta para nos ajudar a colocar em funcionamento”, destacou Sergio.

O prédio que abrigará o Museu fica localizado na Alameda Ity Endo, 70, Vila End – a aproximadamente 150 metros do Parque dos Pioneiros.

Com relação à inauguração, o secretário preferiu não dar uma data exata. “Vamos fazer tudo com calma, bem feito. O prazo que estipulamos, depois que resolvermos esses problemas, é 2024, com o limite em junho, para o aniversário da cidade”.