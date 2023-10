SEBRAE promove viagem técnica para empresários e gestores dos segmentos de beleza e moda

A Campanha de Multivacinação está acontecendo em todo o estado de São Paulo. Em Adamantina, a Prefeitura, por meio da Secretaria de Saúde, realizará no sábado no Jardim Brasil a imunização de casa em casa e a unidade básica de saúde também estará aberta das 8h às 16h para vacinar crianças e adolescentes menores de 15 anos.

O objetivo da ação é verificar carteiras e imunizar o público-alvo com doses que estejam atrasadas ou precisando de reforço. De acordo com o Governo do Estado de São Paulo, a cobertura vacinal em todo o território paulista está abaixo para diversas doenças desde o ano de 2026.

Ainda conforme o Governo do Estado de São Paulo, serão aplicados imunizantes de poliomielite, meningocócica C conjugada, tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola), febre amarela, pentavalente (difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e doenças causadas pelo hemófilo b), varicela, HPV (entre 9 e 14 anos de idade), BCG (tuberculose) e covid-19.

“Pedimos que as famílias procurem a UBS do Jardim Brasil para fazer a atualização da caderneta de vacinação e as que receberem a equipe em casa permitam que a imunização seja feita. Vacinas salvam vidas!”, afirma a secretária de saúde, Franciele Anselmo.