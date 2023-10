Mutirão prevê realização de 500 cirurgias contra catarata até o final do ano

Foi aprovado em sessão ordinária da Câmara Municipal o Requerimento nº 152/2023, que cobra da gerência regional da CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano) posicionamento quanto às providências para solução de situações detectadas no Conjunto Habitacional ‘Murilo Jaccoud’ (Adamantina “O”).

“Após sua inauguração, já demonstrou diversos problemas de infraestrutura, como por exemplo, a questão da drenagem pluvial, especialmente na rua Dirceu de Souza Pereira, proximidades dos números 82, 92 e 102, os moradores vem sofrendo com o alagamento na rua em dias de chuva. Além do alagamento, que acaba por invadir as suas calçadas e até as residências, o problema ocasionado pela drenagem inadequada é a sujeira que fica acumulada na rua”, descrevem os autores do documento, assinado por Aguinaldo Galvão, Cid Santos (ambos do União Brasil), Alcio Ikeda Júnior, Antônio Leôncio, Rafael Rodrigues (todos do Podemos) e Paulo Cervelheira (Partido Verde).

As informações, ainda segundo os vereadores, são comprovadas por meio de fotos e vídeos.

“(…) Prefeitura de Adamantina já foi acionada e informou que haveria responsabilidade conjunta entre CDHU, Prefeitura e empresa responsável e, em fevereiro de 2023, foi protocolado o ofício nº 10/2023 nesta unidade do CDHU e até o momento não recebemos resposta”, recordam os legisladores.

Além de questionar “de quem é a responsabilidade pela suficiência da drenagem pluvial no referido conjunto”, o texto do Requerimento pergunta se “a empresa foi acionada pela prefeitura para tomar ciência da situação”, bem como “qual procedimento adequado deve ser realizado para solucionar a situação e atender à necessidade dos moradores.”

Com o aval do plenário, o documento foi enviado para o Poder Executivo para resposta.