Cultura & Turismo divulga programação de outubro

A Secretaria de Cultura e Turismo de Adamantina divulga a programação para outubro. A ideia, segundo o secretário Sérgio Vanderlei, é manter o ritmo de inúmeros eventos que, além do entretenimento à população, tem como objetivo incentivar artistas e profissionais como forma de promover a geração de emprego e renda.

Dia 6, sexta-feira, em parceria com o Governo do Estado, Adamantina recebe mais uma edição da Viagem Literária, com oficina e encontro com escritores às 14 e 19 horas, na Biblioteca Pública Jurema Citeli. A literatura também terá mais dois eventos durante o mês: no dia 20, às 19h30, lançamento do livro “O Amor Deixa Rastros e Pegadas”, do adamantinense Wesley Silva. E no dia 27, às 9h30, contação de histórias com João Passarinho.

No domingo, dia 8, das 9 às 17 horas, no Parque dos Pioneiros, a segunda edição do Encontro de Carros Antigos com exposições, food trucks e shows com as bandas Snake Armpit (10 às 12 horas) e Alcatéia (14 às 16 horas).

Também no domingo, dia 8, no Ginásio de Esportes Carlos Santana, acontece o II Encontro Intermunicipal de Capoeira.

No feriado do Dia das Crianças, 12 de outubro, quinta-feira, uma programação especial. Das 9 às 11 horas visitação na sede do Corpo de Bombeiros. E das 15 às 20 horas, no Parque dos Pioneiros, o Celebrakids com muitas brincadeiras, oficinas e shows numa parceria entre Secretaria de Cultura e Turismo, FAI e Sicoob Nosso.

De 16 a 10 de outubro a Secretaria de Cultura e Turismo estará empenhada na Feira do Empreendedor do Sebrae em São Paulo. A Prefeitura do Município terá um stand na feira com o objetivo de divulgar a cidade como polo de investimento e de turismo de negócios e eventos.

Em outubro duas feiras: dia 14, das 9 às 13, na praça Élio Micheloni, exposição de artesanato da OMIN. E dia 24, das 15 às 22 horas, no Parque Caldeira, mais uma edição da Feira Camaleão.

No dia 21, a colônia japonesa estará em festa nas comemorações dos 115 anos da imigração japonesa no Brasil. O evento I Festival da Primavera – Haru Matsuri, acontece no Poliesportivo das 12 às 22 horas.

Haverá também mais uma edição do Rock na Praça, tendo como atração principal a banda Bon Jovi Cover, na sexta-feira (27). E mais uma edição do Domingo no Parque, dia 28, com atração principal a dupla Zé Rico e Rikaço, cover da dupla Milionário e José Rico.