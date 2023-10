Copa ATC Interno terá quatro confrontos neste sábado

A chegada da primavera traz consigo a presença das flores. O desabrochar faz com que haja a liberação no ar de pólen. Essa situação tende a causar crises alérgicas. Em paralelo a isso, mesmo com o fim da pandemia, o COVID-19 é uma doença que passou a fazer parte do cotidiano.

Neste contexto, a Secretaria de Saúde de Adamantina, relembra e alerta para os cuidados na prevenção do COVID-19.

A lavagem das mãos continua sendo uma das maneiras mais eficazes de não contrair a doença. A ação pode ser feita com água e sabão. Caso não seja possível, a orientação é usar álcool 70%. É indicado ainda evitar ficar tocando boca, nariz e olhos se as mãos não estiverem higienizadas.

Além disso, em caso de gripe ou resfriado, é indicado que a pessoa procure uma unidade básica de saúde para fazer a testagem e, caso seja diagnosticado com COVID-19, ser isolado e fazer o uso de máscaras.

A pasta ainda orienta que aqueles que estão com a vacinação atrasada procurem qualquer unidade básica de saúde das 8h às 16h para colocar o esquema vacinal em dia.

De acordo com os dados da Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS) até a última quarta-feira (4), foram aplicadas 96.998 doses.

“Pedimos que a população fique atenta aos sintomas, pois eles são comuns a diferentes doenças. Contudo, diante dos sintomas, é fundamental fazer a testagem e a vacina ainda continua sendo o meio mais eficiente para prevenção. Desta forma, conseguimos manter o Covid sob controle e nossa população fora de perigo”, afirma a secretária de saúde, Franciele Anselmo.