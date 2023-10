Após agredir e ameaçar mulher, homem é preso com arma de fogo em Adamantina

Um homem foi preso pela Polícia Militar de Adamantina após agredir e ameaçar a companheira de 54 anos.

Depois de ser agredida, ela estava no Pronto-Socorro onde passaria por atendimento médico e informou aos policiais sobre as lesões sofridas, bem como que o autor, que também se encontrava no local, possuía duas armas de fogo.



Os policiais se dirigiram até o imóvel do casal que fica no bairro Aidelândia, onde localizaram uma arma de fogo calibre 32, carregada com uma munição e um frasco com pólvora.

Diante da situação, o homem recebeu voz de prisão por posse irregular de arma de fogo de uso permitido, violência doméstica e ameaça.

Após ser conduzido para o Plantão Policial, permaneceu detido à disposição da Justiça.