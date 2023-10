Prefeitura de Adamantina abre credenciamento para empresas especializadas no atendimento profissional de pacientes com Transtorno do Espectro Autista e outras deficiências

Foi realizada ontem(1) em Adamantina a eleição para os cinco novos membros do Conselho Tutelar. Dos eleitos, três foram reconduzidos aos cargos e dois atuarão como conselheiros tutelares pela primeira vez.

Cassia Regina Morini Gomes com 360 votos; Adriana da S. Dadamo Claudino com 228 votos e Tania Lara Santo André Barbosa com 225 votos continuam. Por sua vez, Keller Cristiano Alves Ohara com 203 votos e Iraci Pereira Pini com 169 votos completam as vagas.





Vencida a etapa das eleições, os eleitos participarão no mês de novembro de uma capacitação que tem como objetivo apresentar o que é o Conselho Tutelar e suas atribuições e a posse acontecerá no dia 10 de janeiro de 2024. A duração do mandato é de quatro anos.

Adamantina tem como eleitores aptos para votar 27714 eleitores e participaram da eleição 2475 pessoas, o que indica a participação de 8,93% da população. Foram apurados ainda dois votos brancos e 6 nulos resultando em 2467 votos válidos.

Em comparação com a eleição realizada anteriormente, o aumento de eleitores foi de aproximadamente 50%, pois compareceram às urnas em 2017, 1230 eleitores.

“Gostaríamos de agradecer a população que compareceu para votar, bem como toda a mobilização da comissão organizadora do processo eleitoral e do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, pois o Conselho Tutelar é um órgão importantíssimo que zela pelo bem-estar de nossas crianças”, afirma Andreia Regina Ribeiro, secretária de assistência social.

Suplentes

Ficaram como suplentes os candidatos por ordem de recebimento de votos:

Natalia Cizotti Bozzo da Costa – 154 votos

Francielle da Matta – 137 votos

Sandra Regina Rigato – 144 votos

Selma Maria Rigolin Bevilacqua – 142 votos

Franciele S. Gomes Niurank – 146 votos

Vagner Antonio Mantovani – 118 votos

Amanda R. da Silva Agostinho – 87 votos

Claudia Regina Nunes – 73 votos

Isabela Ferreira Michelutti – 64 votos

Milce Alves dos Santos Ribeiro – 63 votos

Ana Lucia Tomaz Ferreira – 53 votos

José Luis Fernandes – 50 votos

Heloisa Mastellini Tesser – 35 votos

Rafael Cervelheira – 16 votos