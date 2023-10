Família Souza e Silva em parceria realiza Festival de Futsal das Crianças

O Amigos da Bola F.C./Osvaldo Cruz, do treinador Rogério “Berinha” e auxiliar Bruno “Sabão”, conquistou um bom resultado ao vencer por 2 a 0, com os marcados por Tiko e Wesley, o bom time do Bastos A.C.

O resultado do time osvaldocruzense, o colocou na terceira posição do Grupo- B, com 9 pontos ganhos.

A partida foi disputada pela quinta rodada da 4ª Copa Regional Amizade Família Miranda de Futebol Médio de Adamantina, no sábado (30), na Cecap e teve ainda no mesmo dia, o Adamantina City 3 X 2 Red Bull/ Pigari’s e ainda Vila Jamil/Fael Pinturas 4 X 1 River Plate.

DOMINGO (1) BANESPINHA

No encerramento da rodada no domingo (1), no Clube do Banespinha, três jogos foram marcados com duas goleadas e uma surpresa. Confiram:

-A Vila Freitas/ Barraca Arlete Salgados goleou por 5 a 1 Família Zona Sul

-O Furacão F.C/ Amigos do Fabiano, goleou 5 a 2 Atlético Ousadia/ Mariápolis

-E encerrando a rodada o Amigos Sabotagem F.C/ Império do Corte/ Morandi Barber Shop/ Tainá Calçados/ Rafa Barbearia surprendeu o bom time do Parque Iguaçu F.C/ Amigos do Tavone, ao vencer por 3 a 0.

SEXTA-FEIRA (29) PARQUE IGUAÇU

A rodada teve seu início na sexta-feira (29), no Parque Iguaçu, com dois duelos.

-No primeiro o Hookah Valem / Supermercado Godoy Rede Smart/ Nova Foto e Ótica/Chicão Frutas venceu por 4 X 1, a Portuguesa

-E o Time da Roça F.C./Pracinha venceu por 3 X 2 Mario Covas F.C/ Lanches e Cia/ Auto Torno Mendes/ Luizinho Gesso

ARBITRAGEM

Judá Artigos e Eventos Esportivo de Lucélia.

CLASSIFICAÇÃO

GRUPO – A

1º Lugar- Hookah Valem – 15, Vila Freitas – 11, Portuguesa – 8, Furacão – 6, Adamantina City – 5, Atlético Ousadia – 4, Zona Sul -4 e Red Bull – 0.

GRUPO – B

1º Lugar – Bastos – 10, Sabotagem – 10, Amigos da Bola – 9, Iguaçu – 7, Vila Jamil – 5, Time da Roça – 5, Mario Covas – 3 e River Plate – 3.

– Na foto, o capitão osvaldocruzense Pirra, do Amigos da Bola F.C.