Diante de rumores de aumento excessivo de casos, Saúde revela situação atual da Covid

No domingo (1º) teve início o mês destinado ao compartilhamento de informações e promoção da conscientização sobre o câncer em mulheres. E como já se tornou tradição, a Rede de Combate ao Câncer de Adamantina promoverá a campanha Outubro Rosa.

A presidente Roseli Lozano Godoy relatou ao jornal Folha Regional que foi elaborada uma programação especial com atividades e eventos.

“Para abrir o mês, entre os dias 2 e 6 de outubro, das 8h às 16h, faremos atendimentos agendados e com horário livres para exames de Papanicolau, na sede da nossa entidade, gratuitamente”, contou. A agenda trará no dia 7 (sábado) uma ação em parceria com o Supermercado Real, no horário das 10h às 12h, com orientações sobre o câncer de mama, autocuidado e venda de camisetas.

Para os dias 17 e 18, estão marcados atendimentos de colaboradores e do público em geral na FAI.

Nas datas de 16, 19 e 20 de outubro, haverá atendimentos na sede da Rede com horários agendados e livres, das 8h às 16h.

Já dias 23, 26, 27, 30 e 31, os atendimentos com horários agendados e livres na entidade ocorrem das 8h às 16h. Vale ressaltar que, nos horários livres, o atendimento será por ordem de chegada, intercalado por um atendimento agendado.

“Esse ano estamos inovando, oferecendo a empresas de médio e grande porte que possuem um grande número de funcionárias mulheres, reservar e efetuar os exames em dia predeterminado, para todas as colaboradoras que estiverem com seus exames em atraso ou em época de serem refeitos. Nossa intenção é conseguir atingir o maior número de mulheres, a realizarem seus exames, bem como estarão recebendo demais orientações em relação ao câncer de mama e de colo do útero. Informação, conscientização e realização de exames, é a nossa meta na campanha”, disse Roseli.