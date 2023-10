Confira os eleitos como conselheiros tutelares de Adamantina

A diretoria da Associação Cultural, Esportiva e Recreativa de Adamantina anunciou que fechou parceria com o Lar dos Velhos de Adamantina para a realização do Harumatsuri – tradução em português: Festival da Primavera – em comemoração aos 115 anos da Imigração Japonesa no Brasil.

A data escolhida para o evento é 21 de outubro e o local será o no Recinto Poliesportivo.

O início da festividade está marcado para as 11h e se estenderá até as 22h. Ao longo do dia haverá diversas atrações culturais japoneses, como show musical, apresentação de Taikô, mágica e oficina de origami, entre outras.

Também será montada uma praça de alimentação, formada por cerca de 14 barracas, com o melhor da gastronomia japonesa.

De acordo com os organizadores, será um festival de grande porte, com expectativa de receber milhares de visitantes, inclusive de cidades vizinhas e também de outras regiões para comemoramos em grande estilo essa data tão importante para o Japão e para o Brasil.

Para realizar o Harumatsuri o Lar dos Velhos tem o apoio da Acrea, da Prefeitura de Adamantina por meio das Secretaria de Cultura e Turismo, de Planejamento, de Obras e de Agricultura, assim como da Câmara Municipal.