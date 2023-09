Acidente com carro, caminhão e bitrem deixa um morto e um ferido

Colisão ocorreu na SP-294 em Flórida Paulista, vítima fatal era de Lucélia

Um grave acidente ocorrido na manhã deste sábado (30), na SP-294, em Flórida Paulista, matou um jovem de 24 anos e deixou um motorista ferido.



O acidente ocorreu próximo do Frigorífico Alimenta, envolvendo um Chevrolet Ônix com placas de Lucélia, um bitrem com placas de Morro da Fumaça / SC; e um caminhão que pertence a uma madeireira de Irapuru.

As primeiras informações obtidas pela reportagem do jornal e site Folha Regional no local do acidente, são de que o Ônix seguia no sentido Flórida / Adamantina e teria colidido inicialmente contra o bitrem, posteriormente, houve o choque com um caminhão, ambos os veículos de carga faziam o sentido contrário de direção.



Com o choque, o Ônix ficou completamente destruído e o condutor teve óbito no local do acidente.

O motorista do caminhão sofreu ferimentos leves e precisou ser levado para atendimento médico.

O motor do carro, peças, roupas e outros pertences ficaram espalhados pela pista, sendo necessária a interdição total por cerca de uma hora e a liberação em sistema de PARE / SIGA após o trabalho do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar Rodoviária, Concessionária EIXO e a Perícia Científica.

