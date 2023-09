Prefeitura de Adamantina realizará reunião técnica para apresentação da Lei Paulo Gustavo

Terça-feira, 03 de outubro, a partir das 20h, será realizada no Anfiteatro Fernando Paloni uma reunião técnica com os artistas de Adamantina com o objetivo de apresentar os editais de inscrição que estão relacionados à Lei Paulo Gustavo.

Após o encontro, os artistas de Adamantina poderão inscrever os projetos para o recebimento de recursos de 03 a 16 de outubro pelo site www.adamantina.sp.gov.br/leipaulogustavo

De acordo com as informações disponíveis no site do Ministério da Cultura, a Lei Paulo Gustavo tem como objetivo apoiar aqueles que fazem diante dos desafios que eles enfrentaram durante a pandemia de Covid-19.

Com isso, está previsto o repasse de R$3.86 milhões, montante proveniente do superávit do Fundo Nacional de Cultura (FNC) aos estados, aos municípios e ao Distrito Federal para que promovam ações emergenciais para o setor cultural.

A previsão para Adamantina é de R$325 mil em recursos que deverão ser destinados ao município por meio da Lei Paulo Gustavo.