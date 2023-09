JOTACAR Restauração Automotiva é referência em Adamantina

Em um dos mercados que mais cresce no mundo – o de energia solar fotovoltaica – oferecer atendimento especializado e próximo do cliente em cada etapa faz toda a diferença.

Adamantina e região contam com a Eco2 Sol Energia, sob o comando do empresário André Morini Sangaletti, localizada na rua Hermenegildo Romanini, 612, no “coração da Cidade Joia”.

A escolha do equipamento adequado para cada aplicação, a instalação e o pós-venda contam com toda a dedicação e profissionalismo de uma equipe que entende do assunto e está comprometida em sanar dúvidas, oferecer o melhor projeto e garantir seu funcionamento, tendo como principal objetivo a satisfação dos clientes.

“Oferecemos um atendimento diferenciado, com muita proximidade em todas as etapas, desde o esclarecimento de dúvidas, instalação e pós-venda. Nós somos uma empresa humanizada, sem robôs, sem a necessidade de falar com assistentes de cidades de longe por telefone, nada disso. Fazemos o melhor para cada cliente, com foco na satisfação de um retorno produtivo e sustentável”, afirma André.

A Eco2 Sol possui vários anos de experiência no ramo, com projetos em residências, estabelecimentos comerciais, indústrias e no agronegócio, oferecendo ótimas condições de pagamento, com financiamento de até 120 meses e prazo de carência de até 120 dias, além de dividir no cartão de crédito e a opção de financiar só os equipamentos, com instalação sem juros em até 10x no cheque ou boleto.

Eco2 Sol: (18) 98146 9091 e (18) 99613 8290, Instagram @eco2solenergia, Facebook Eco2 Energia SP, e-mail vendas@eco2sol. com.br e site www.eco2sol.com.br.