Furacão conquista os primeiros pontos na Copa Amizade de Futebol Médio de Adamantina

O Furacão F.C./ Amigos do Fabiano conquistou seus três primeiros pontos na 4ª Copa Regional Amizade Familia Miranda de Futebol Médio de Adamantina.

No encerramento da quarta rodada disputada no domingo (24), no campo do Conjunto Oiti e Tipuanas, os comandados do treinador Fabiano com os gols marcados por Saha, Gustavo Borges e Marujo, venceu por 3 a 2 a equipe da Família Zona Sul FC.

Ainda na rodada teve os seguintes resultados:

-Adamantina City F.C e Atlético Ousadia/ Mariápolis empataram em 2 a 2

-Amigos Sabotagem F.C/ Império do Corte/ Morandi Barber Shop/ Tainá Calçados/ Rafa Barbearia venceu de goleada por 6 a 0.

SÁBADO (23)

A sequência da rodada aconteceu no sábado (23), no mesmo local.

-O River Plate / Lucélia venceu por 1 a 0 (WO) o Time da Roça/ Pracinha

-O Hookah Valem F.C/ Supermercado Godoy Rede Smart/ Nova Foto e Ótica goleou por 4 a 0, os donos da casa o Red Bull/ Pigari’s

-Parque Iguaçu/ Amigos do Tavone e Amigos da Bola/ Osvaldo Cruz empataram em 2 a 2.

PARQUE IGUAÇU

Na abertura da rodada na quinta-feira (21), no Parque Iguaçu, dois empates, em dois grandes duelos confira.

-No primeiro duelo o bom time do Bastos A.C. não conseguiu furar o bloqueio do time da Vila Jamil / André Calhas Nossa Senhora das Graças/ Bar do Beto/ Zé Valente/ Fael Pinturas e ficou no empate em 1 a 1

-No segundo duelo Vila Freitas F.C/ Star Motos/ Sportbec/ Barraca Arlete Salgados e Portuguesa, fizeram um jogo muito disputado com o empate em 1 a 1.

CLASSIFICAÇÃO

GRUPO- A

1º Lugar – Hookah Valem – 12, Portuguesa – 8, Vila Freitas – 8, Zona Sul – 4, Ousadia – 4, Furacão – 3, Adamantina City – 2 e Red Bull – 0.

GRUPO – B

1º Lugar – Bastos – 10, Amigos do Tavone – 7, Sabotagem – 7, Amigos da Bola – 6, River – 3, Mario Covas – 3, Time da Roça e Jamil – 2.

– Na foto, Gustavo (Furacão), que marcou um dos gols.