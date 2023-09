Energisa abre inscrições para curso gratuito de eletricista de distribuição em Prudente

Estão abertas as inscrições para o processo seletivo do curso de formação de eletricista de distribuição da Energisa Sul-Sudeste em Presidente Prudente.

Gratuito e com vagas limitadas, o curso é uma oportunidade para quem almeja se desenvolver profissionalmente e atuar no setor elétrico.

A previsão é de que, com a turma completa, as aulas comecem no próximo mês. Por isso, os interessados precisam se apressar e fazer a inscrição no processo seletivo, que também é gratuito.

O curso é aberto para qualquer pessoa acima de 18 anos: homens e mulheres, inclusive pessoas com deficiência e reabilitados do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social).

“Nosso foco está em desenvolver e potencializar as habilidades das pessoas, proporcionando a elas todo o conhecimento técnico necessário para que conquistem uma oportunidade de trabalho no setor elétrico, um dos mais promissores do país”, enfatiza Robes Eduardo Gomes Mataroli, BP (business partner) de Gestão de Pessoas da Energisa Sul-Sudeste.

Os inscritos devem ter concluído o ensino médio e possuir carteira de habilitação categoria B. Carteira de habilitação nas categorias C ou D, bem como ter noções básicas da função de eletricista, serão diferenciais para quem fizer o curso.

Para se inscrever no processo seletivo do curso da Energisa, basta acessar o link grupoenergisa.gupy.io/jobs/5467065.

Parte do time

Formados nas turmas do curso promovido pela Energisa, Renata Carla Rodrigues, Kawan Rodrigues e Guilherme Caetano souberam aproveitar muito bem a oportunidade. Hoje, os três fazem parte do time de eletricistas de distribuição da Energisa Sul-Sudeste e sonham fazer carreira na empresa.

“Gosto do que eu faço diariamente. Quero continuar a estudar e me desenvolver profissionalmente dentro dessa empresa que é uma porta de oportunidades para quem tem o desejo de crescer, independentemente de ser homem ou mulher”, diz Renata.