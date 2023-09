Câmara faz Moção de Repúdio para a Sociedade São Vicente de Paulo – Brasil

Quem passa pelo Jardim Alamandas, em Adamantina, percebe a transformação promovida na praça de esportes do bairro. E todo o trabalho foi liderado pelo presidente da Associação de Moradores, Roberto Coutinho (Beto Sassá) juntamente com José Manoel de Souza (Zé Piancó) e ajudados por um grupo de amigos e voluntários.

Ao longo dos últimos meses foi realizada uma série de obras – construções, reformas, adequações e consertos –, bem como a completa pintura do espaço, inclusive com a inclusão de desenhos em grafite.

A última conquista foi finalizada na semana passada: a implantação da iluminação no campo de futebol Society, que era um dos maiores sonhos dos responsáveis pela praça de esportes. Quatro postes com três refletores cada foram instalados.

Outra iniciativa recente concretizada foi a poda de todas as árvores que cercam o espaço esportivo, com as devidas autorizações legais da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.

Para levantar dinheiro que viabilizassem as diversas melhorias, a Associação de Moradores faz constantes ações beneficentes, como torneios de futebol, sorteios de brindes e venda de pizzas, além de doações de patrocinadores voluntários.

“Trabalhamos com muita dedicação praticamente todos os dias da semana aqui, consertando uma coisa, melhorando outra. E, felizmente, contamos com um grupo de amigos e frequentadores que compartilham do mesmo amor que temos por este lugar, participam das nossas promoções, e isso nos possibilita tornar realidade tudo aquilo que projetamos para que eles mesmos possam usufruir”, ressaltou Beto Sassá.

Agora, além do campo de futebol iluminado, dos campos de malha e bocha e dos sanitários reformados, a praça de esportes da Alamandas conta com bar, vestiários, tv por assinatura, churrasqueira e mesa de sinuca.

“Queremos agradecer todos que tem colaborado com a gente, seja com o trabalho voluntário, nas ações beneficentes ou nos eventos. Também agradecer o prefeito Márcio Cardim e o secretário Thiago Benetão pela parceria. Sem todas essas pessoas nada disso seria possível. E pode ter certeza que cuidaremos de tudo que foi construído aqui como se fosse a nossa casa”, afirmaram Beto e Piancó.