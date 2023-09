Prefeitura de Adamantina abre processo licitatório para contratação de empresa especializada na prestação de serviços médicos de gastroenterologia

Sessão de processamento será realizada no dia 05 de outubro

A Prefeitura de Adamantina abriu processo licitatório que visa a contratação de empresa especializada na prestação de serviços médicos de gastroenterologia para atender as demandas da Secretaria de Saúde.

O credenciamento bem como a entrega dos envelopes deve ser efetuados no dia 05 de outubro de 2023 às 8h30 na sala de reuniões que está situada no 4º andar do Paço Municipal.

Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos na sala de reuniões da Procuradoria Geral do Município, localizada na Rua Osvaldo Cruz, 262 – 4º andar – Centro, Adamantina/SP, no dia 05 de Outubro de 2023, a partir das 08h30min quando será realizada sessão pública de processamento do Pregão, após o credenciamento dos interessados que se apresentarem para participar do certame.

O prazo de vigência contratual iniciar-se-á após a assinatura do mesmo (após a homologação do certame), com prazo de 12 (doze) meses, a contar da data da assinatura do instrumento contratual.

Dúvidas ou mais informações podem ser obtidas pelos telefone (18) 3502-9010 ou 9045 ou, ainda, de forma presencial na Secretaria de Finanças que funciona no 3º andar do Paço Municipal, localizado na Rua Osvaldo Cruz nº 262 – Centro, Adamantina/SP.