Congressos Científicos 2023 têm inscrições prorrogadas pelo Centro Universitário de Adamantina

Instituição financeira cooperativa ainda trouxe conteúdo sobre cooperativismo e tratou do futuro com expansão e novos negócios

O Sicredi realizou, entre os dias 18 e 25 de setembro, a 5ª edição do “Café com o Sicredi”, reunindo cerca de 67 jornalistas e formadores de opinião de sua área de atuação para falar sobre as realizações da cooperativa, além de cooperativismo, campanhas e os projetos para o Futuro. Os eventos, que aconteceram em agências nas cidades de Brotas, Marília e Adamantina, além da Sede Regional Administrativa em Bauru, também contaram com a presença de colaboradores, diretores e presidente da Sicredi Centro Oeste Paulista.





Em Adamantina diversos veículos de comunicação estiveram presentes entre eles o portal AdamantinaNET, jornal e TV Folha Regional através dos jornalistas Urter Massarotte Junior e Diego Fernandes.





Na oportunidade Dr. João Salvi, presidente da cooperativa, agradeceu a presença dos jornalistas, além de reforçar seu importante papel na sociedade, enquanto formadores de opinião e portadores de notícias relevantes para a comunidade. “É importante podermos estar próximos à imprensa, pois, sabemos do seu papel fundamental na sociedade e, assim, mostrar um pouco do trabalho que realizamos aqui. Tanto a imprensa como nós temos o mesmo propósito; o de construir juntos uma sociedade mais próspera.”





Logo em seguida, o diretor executivo, Ildo Wilde, trouxe números do cooperativismo a nível global e tratou do cenário nacional do cooperativismo de crédito, especificamente. “Quando falamos de cooperativismo, falamos de um modelo de negócio que beneficia as comunidades, gerando empregos, renda e traz desenvolvimento social. Com esses encontros, queremos desmistificar o cooperativismo, falar sobre o mercado financeiro, promover conhecimento e empoderar os meios de comunicação.”





Outro tema muito importante foi os benefícios do cooperativismo de crédito, demonstrado por uma série de estudos encomendados pelo Sicredi, realizados pela FIPE – Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas – e outros entes, além do próprio Sicredi (https://www.sicredi.com.br/site/sobre-nos/cooperativismo/brasil-coopera/). Os estudos corroboram com a estratégia de expansão física do Sicredi, além de mostrar o impacto que as cooperativas têm na bancarização de modo geral e sua capacidade de abertura de agências em municípios menores.

Foram apresentados, também, os projetos sociais do Sicredi e dados sobre as oportunidades de trabalho no Sicredi, que vão ao encontro do plano de expansão que, ainda em 2023, contempla novas agências em Marília e Bauru, além de reinaugurações em Dracena e Pederneiras. Por fim, uma nova campanha de Capital Social e Crédito, que contará com o sorteio de um carro zero Km ao seu final e será lançada em outubro, foi mostrada aos jornalistas.

