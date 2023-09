Município aguarda comunicação do Estado para implantação das seis lombadas eletrônicas

Atualmente, o trabalho e o estudo ocupam um tempo significativo dentro da vida da maioria das pessoas e é cada vez mais divulgado que o desempenho e aproveitamento nos dois está relacionado à saúde mental e qualidade das relações interpessoais.

O Centro Universitário de Adamantina conta com o Serviço de Apoio Psicopedagógico e Psicossocial (SAPP), uma instância de apoio psicopedagógico e psicossocial destinada aos alunos e servidores (docentes e técnico-administrativos), com o objetivo de auxiliar a comunidade acadêmica na sua integração ao contexto universitário, proporcionando maior aproveitamento das atividades acadêmicas e melhorando a qualidade das relações interpessoais por meio do desenvolvimento de práticas qualificadas tecnicamente, humanizantes e acolhedoras.

E, agora, o SAPP lança sua nova unidade no Câmpus I, na sala 14.

“Abrir um novo espaço do SAPP no Câmpus I foi uma excelente alternativa que encontramos para possibilitar melhor acesso aos serviços, tanto para servidores quanto para discentes que trabalhem ou residam mais próximos ao Centro do que do Câmpus II”, ressalta a Prof.ª Ma. Ana Vitória Salimon-Santos, coordenadora do SAPP.

As atividades terão início na terça-feira, 26, com plantão semanal de Psicologia aberto para servidores e discentes. Os plantões acontecem às terças, das 10h30 às 13h e às quartas, das 13h às 18 horas.

Também ocorrerão, em caráter experimental, atividades grupais, estando previstas: dia 26/09, terça, às 11h, oficina de relaxamento, percepções e cuidados com as emoções, com a psicóloga Evelyn Yamashita Biasi; dia 27/09 (quarta) às 17h, Projeto Estimulação/Yoga, com a educadora física Gabriela Gallucci Toloi; dia 03/10 (terça), às 17h, oficina de cidadania com as assistentes sociais Regiane Dechen e Tânia Martins de Souza; dia 10/10 (terça), às 11h, oficina de relaxamento, percepções e cuidados com as emoções com a psicóloga Evelyn Yamashita Biasi; dia 18/10 (quarta), às 17h, oficina Equilibração, com o psicólogo Anísio Victor de Brito e no dia 25/10 (quarta), às 17h, Projeto Estimulação/Yoga, com a educadora física Gabriela Gallucci Toloi.

Mais informações pelos números (18) 3502-5360 e (18) 99796-6734. Acompanhe no Instagram.

“Esperamos com esta medida favorecer maior participação. E ficamos abertos a sugestões e ideias para aprimorar nossos serviços e atender as demandas para uma melhor vivência e convivência universitária a todos””, destaca a Prof.ª Ma. Ana Vitória.

O SAPP

O SAPP é composto por uma ampla equipe de profissionais: psicólogos Ana Vitória Salimon Santos (coordenadora), Anísio Victor de Brito, Evelini Ferraz Rodrigues e Evelyn Yamashita Biasi, estagiária de Psicologia Karine Nunes Souza, educadora física Gabriela Gallucci Toloi Cardoso (instrutora de yoga), assistentes sociais Tânia Martins de Souza e Regiane Vieira Gonçalves Dechen.