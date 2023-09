Homem invade casa dos pais, furta forno elétrico para trocar por drogas, e acaba preso

Um homem de 35 anos foi preso pela Polícia Militar em Adamantina acusado de furto a supermercado, e por porte de drogas. Sob condição suspeita, ele havia sido visto por equipes do patrulhamento durante a madrugada de sábado (23), por volta de 2h30, na Avenida Rio Branco. Por já ser conhecido dos meios policiais pelas práticas de furtos e outros crimes, os policiais decidiram abordá-lo. Em busca pessoal, naquele momento, nada de ilícito foi encontrado e o homem liberado.

Porém, ao amanhecer do sábado, por volta de 7h, a Polícia Militar foi acionada para atendimento a uma ocorrência de furto ao Supermercado São José. No local o representante da empresa relatou que o estabelecimento havia sido invadido. Do local, foram furtados aproximadamente R$ 2 mil em dinheiro. No interior da empresa foram encontradas quatro sacolas com mercadorias diversas, abandonas, que provavelmente seriam levadas pelo criminoso. Na verificação das câmeras de monitoramento de empresas vizinhas foi possível identificar um suspeito, sendo o mesmo que havia sido abordado durante a madrugada pelas equipes, próximo ao estabelecimento furtado.

De posse dessas informações e com a suspeita de que o furto poderia ter sido cometido pelo homem visto na madrugada, as equipes realizaram diligências à sua residência, no Jardim Brasil. Os policiais foram recepcionados por um familiar que permitiu a entrada ao imóvel. O suspeito foi encontrado dormindo.

Ao ser acordado e questionado, confessou a autoria do furto, mostrando uma mochila. Nela foram encontrados R$ 412 em cédulas diversas. Também foram localizadas as roupas que vestia no momento do crime. Indagado ainda se havia droga na residência o homem indicou um rack, onde estava um pote com drogas. Nele os policiais encontraram duas porções de maconha embaladas.

Com esse desfecho o homem recebeu voz de prisão em flagrante por furto e porte de drogas. Ele foi cientificado dos seus direitos e levado pelos militares ao plantão da Polícia Civil, para os demais encaminhamentos, juntamente com o dinheiro, as vestimentas e a droga encontrados. O homem permaneceu preso, à disposição da Justiça, para a audiência de custódia.