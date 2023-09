Exposição de Mandalas na Casa Afro de Adamantina: A Arte Inspiradora de Jucileide Marcelina

Os secretários Luciana Pereira, Desenvolvimento Econômico e Sérgio Vanderlei, Cultura e Turismo estiveram reunidos para tratar dos detalhes finais da Feira do Empreendedor que acontecerá nos dias 16 a 19 de outubro na cidade de São Paulo.



A participação de Adamantina é inédita e coloca a cidade em posição de destaque em relação aos municípios estaduais, considerando que dos 645 do Estado, apenas 80 estarão participando do evento.



Adamantina em seu espaço pretende enfatizar e despertar o interesse em novos investidores colocando o município como local importante para o Turismo e os Negócios.

Estarão em destaque no espaço a Feira da Mulher Empreendedora, a ExpoVerde, o Natal Mágico entre outros que promovem o desenvolvimento econômico e turístico do município.



A Feira do Empreendedor do SEBRAE-SP acontece anualmente na cidade de São Paulo e é a maior da América Latina. Na última edição recebeu mais de 125 mil visitantes.



Além da Feira do Empreendedor, na oportunidade os secretários também trataram dos detalhes da 3ª Edição da Feira da Mulher Empreendedora que acontecerá nos dias 11 e 12 de novembro.



A programação da feira desta vez irá contar com a participação do pessoal do ACREA em comemoração aos 115 anos da imigração japonesa.



A grande surpresa é que no domingo (12), no segundo dia da feira, irá acontecer o acender das luzes de Natal, marcando o início do Natal Mágico em Adamantina.



“Trabalhamos incansavelmente para colocar nossa cidade em situação de destaque. Queremos dar cada dia mais oportunidades para as pessoas se desenvolverem fomentando o emprego e renda no município!” destaca a secretária Luciana.