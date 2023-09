Prefeitura se manifesta sobre recomendação do MP para demissão de ocupantes de cargos de confiança

A equipe da S.E. Hookah Valem/ Supermercado Godoy Rede Smart/ Nova Foto e Ótica (Foto), assumiu a liderança do Grupo A, da 4ª Copa Regional Amizade Familia Miranda de Futebol Médio de Adamantina.

Os comandos dos auxiliar Thiaguinho e Samuel “Samuca”, conquistaram um bom resultado ao vencer de goleada 6 a 2, o bom time do Adamantina City F C./ JW Conveniência/ Lebod Cortes,

com os gols marcado através Luquinha Moreira (2), Dú, Careca, Ramon e Lucas Medeiros (1- cada).

O confronto foi disputado no Sábado (16), no campo da Cecap e teve o Bastos A.C. vencendo por 3 a 1 Amigos Sabotagem F.C./ Rafa Barbearia/ Império do Corte/ Morandi Barber Shop/ Tainá Calçados e o empate em 3 a 3 entre Portuguesa e Familia Zona Sul.

VILA FREITAS

O encerramento da terceira rodada aconteceu no domingo (17), no campo da Vila Freitas com mais três confrontos.

No primeiro os anfitriões Vila Freitas/Star Motos/Sportbec/ Barraca Arlete Salgados, fez seu dever de casa e venceu por 2 a 1 o Furacão F.C./ Amigos do Fabiano. Em seguida o Amigos da Bola F.C./ Osvaldo Cruz venceu por 3 a 0 o River Plate F.C/ Lucélia. E finalizando a rodada o Mário Covas F.C./Lanches e Cia/ Auto Torno Mendes/ Luizinho Gesso venceu por 3 a 2 o Vila Jamil F.C./ André Calhas Nossa Senhora das Graças/ Bar do Beto/Zé Valente.

ADIADO

As partidas entre as equipes – Atlético Ousadia/Mariápolis e Red Bull F.C/ Pigari’s e entre Parque Iguaçu F.C e Time da Roça F.C/ Pracinha, que seria realizado na quinta-feira (14) no Parque Iguaçu, foi adiado, para outra data.

ARBITRAGEM

Judá Artigos e Eventos Esportivo de Lucélia.

CLASSIFICAÇÃO

GRUPO- A

1º Lugar- Hookah Valem – 9, Portuguesa – 7, Vila Freitas – 7, Zona Sul -4, Ousadia -3, Adamantina City – 1, Red Bull – 0 e Furacão – 0.

GRUPO – B

1º Lugar – Bastos – 9, Amigos do Tavone – 6, Amigos da Bola – 5, Sabotagem – 4, Mario Covas – 3, Time da Roça – 2, Vila Jamil – 1 e River Plate -0.