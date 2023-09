Explosão de gás destrói laboratório em Ribeirão Preto

“A cada bela impressão que causamos, conquistamos um inimigo. Para ser popular é indispensável ser medíocre.” (Oscar Wilde )

Então, depois das muitas IDAS com poucas VINDAS das denominadas e idolatradas (sic) MENTES MEDÍOCRES dos/as PATRIOTÁRIOS/AS PROVINCIANOS/AS, pode-se pensar que de um jeito ou de outro, PERDERAM MANÉS!!!

Mas, como saber PERDER é uma VIRTUDE que os/as IDIOTÁRIOS/AS desconhecem do CENÁRIO no qual estão envolvidos como PERDEDORES/AS, não se pode esperar muitos destes MANÉS…

Pelo menos, ficamos LIVRES do AMARELO e pode-se, finalmente, respirar outras CORES aqui ou ali, ainda, para que tudo possa ser mais COLORIDO em todas as áreas e ponto quase final…

Confesso que faz alguns meses que não encontro tais MENTES MEDÍOCRES com suas CAMISETAS AMARELAS e muito menos com BANDEIRAS, se bem que neste caso em especial, ainda, existem muitas penduras deste e do outro lado em residências, veículos e lojas…

Também, se esqueceram das mais de 700 MIL MORTES mediadas pelo GENOCIDA e sua turma de ALOPRADOS/AS no período da PANDEMIA com aquele MINISTÉRIO DE INUTÉIS…

Não se pode deixar de lado que por aqui, ou seja, nesta PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA em tempo de GESTÃO PINOQUIANA, continua prevalecendo aquele dito mais do que popular, a saber: MUDAM AS MOSCAS, MAS A M… É SEMPRE A MESMA…

Além disto e talvez daquilo, pelo andar da carruagem, nos lados das PAREDES ALVAS tudo na MESMICE DE SEMPRE, como disse um colega dos tempos de docência, TROCARAM O MAQUNISTA, MAS O TREM DA ALGRIA É O MESMO…

No mais para estar sempre com o MENOS, pode-se registrar que o TEMPO continua sendo o SENHOR DA RAZÃO como afirmou o pensador do passado, todavia, tem uma outra frase que diz, a saber: OS CÃES LADRAM, MAS A CARAVANA PASSA…

Espera-se que a REFLEXÃO CRÍTICA possa continuar sendo uma MARCA mais do que REGISTRADA em todas as áreas do conhecimento, porém, sempre se espera mais e mais dos lados denominados de PAREDES ALVAS…

Entretanto, do outro lado, ou seja, do PODER PÚBLICO, apenas os desencontros de sempre com a proposta patrocinada na ROMA ANTIGA com muitas atividades envolvendo mais o CIRCO do que o PÃO e assim, a tal GALINHA, vai enchendo o PAPO até as próximas eleições para o LEGISLATIVO E EXECUTIVO desta eterna PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA…

QUEM SOBREVIVER VAI SABER…

___________________________

(*) jornalista profissional diplomado.

e-mail: [email protected]