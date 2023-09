Polícia Militar faz ações de bloqueio e fiscalização na Semana do Trânsito

Em audiência de custódia realizada nesta segunda-feira (18), no Fórum da Comarca de Adamantina, a Justiça manteve presa a acusada de matar a própria irmã com duas facadas no fim da tarde do último domingo, no Jardim Brasil.

A mulher, de 25 anos, seguirá presa preventivamente e permanecerá detida em uma unidade prisional feminina da região, enquanto aguarda novas determinações judiciais.

Já o seu namorado, que tem 29 anos, teve a liberdade provisória concedida, com condições de comparecer periodicamente em Juízo e ainda com a obrigação de se recolher em seu domicílio no período noturno e em dias de folga.



Devido uma medida protetiva, o homem não podia se aproximar da vítima fatal, mas, segundo a Polícia, as informações iniciais obtidas na data do ocorrido, onde ambos foram presos em flagrante, são de que ele estaria envolvido na confusão que teve como resultado a morte de Carolaine Silva, aos 23 anos.

A tragédia que resultou na morte de Carolaine, chocou os adamantinenses e pessoas da região. Um crime que ganhou grande repercussão por parte da imprensa local e regional.