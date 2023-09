Legislativo aponta necessidade de alteração em leis ligadas aos ADIs

Na terça-feira (12) circulou nas redes sociais vídeo gravado pelo vereador Antônio Leôncio (Bigode da Capoeira), no qual afirmava estar na Farmácia Municipal e não haver determinado medicamento (dipirona) para ser fornecido à população.

Após ter acesso à cobrança do legislador, que inclusive fez analogia aos gastos municipais com a ExpoVerde 2023, a reportagem do Jornal Folha Regional questionou a Prefeitura de Adamantina sobre o fato. E em resposta encaminhada na manhã de quarta-feira (13), a Secretaria Municipal de Saúde informou que já havia efetuado a compra direta do remédio citado a fim de sanar a falta.

“O medicamento ainda não está disponível, porque não foi efetuada a entrega pela empresa o que deve acontecer já na sexta-feira (15). A falta está associada ao não recebimento do repasse do medicamento do Programa Dose Certa, do Governo do Estado de São Paulo, e devido a nova lei de licitações, pois todo o processo que envolve a aquisição dos medicamentos está sendo submetido a adequações para atender a nova legislação”, esclareceu a pasta.

O fornecimento de remédio à população é feito pelo Município por meio da Farmácia Municipal que funciona na parte interna do Posto de Saúde Central (Postão). E, ainda de acordo com a Saúde, são disponibilizados mensalmente cerca de 120 tipos diferentes de medicamentos que compõe a assistência básica. Somente de dipirona, por exemplo, entrega aos pacientes 2.000 frascos/mês.