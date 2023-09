Carro fica destruído após caminhão tombar sobre veículo em Piracicaba e motorista tem ferimento na mão

Com três décadas de atuação, foi promovido por merecimento ao posto de Tenente-Coronel da Polícia Militar, o adamantinense Júlio Marcelo Romagnoli.

A promoção foi publicada no Diário Oficial e comemorada pelo oficial nas redes sociais e através de mensagens compartilhadas em aplicativos de mensagens.

O então Tenente-Coronel Júlio Marcelo Romagnoli, possui uma carreira de sucesso e que muito orgulha seus pares nas fileiras da Polícia Militar, cujo oficialato, ocorreu na Academia do Barro Branco, uma das principais instituições de formação do Brasil.

A história do militar na corporação foi iniciada em 1994, quando ingressou na Academia. Após quatro anos, foi promovido à Aspirante a Oficial, sendo classificado no 4º Batalhão de Polícia Militar na Capital do estado de São Paulo. No ano seguinte, em 1998, se tornou 2º Tenente PM.

Em 2001 inicia a trajetória do Major Julio Romagnoli na Nova Alta Paulista, região de origem.

Ingressou no 25º Batalhão de Polícia Militar do Interior, com sede em Dracena.

No ano de 2005 houve nova promoção, desta vez para 1º Tenente PM. Um ano depois, novo desafio: comandar pelotão recém-criado de Força Tática do Batalhão.Neste período atuou em inúmeras crises de segurança pública como mediador e comandante do Pelotão de Choque.

Em 2012 foi promovido a Capitão da Polícia Militar, quando se tornou titular da 2ª Companhia PM em Adamantina. Há quase seis anos, assumiu a função interina de Subcomandante de Batalhão e Coordenador Operacional da região.

O militar que também recebeu o título de cidadão adamantinense, é bacharel em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública pela Academia de Polícia Militar do Barro Branco; mestre em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública também pela Academia de Polícia Militar do Barro Branco; e bacharel em Direito pela Faculdade Educacional Vale do Jurumirim de Avaré, com especialização “latu senso” em Direito Administrativo pela Rede de Ensino Luiz Flávio Gomes e em Direito Penal pela Unip.

Fez ainda curso de mediação judicial pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. E, desde 2002, é professor do Curso de Formação de Soldados e atualização profissional aos policiais militares da região.

Em conversa com o Adamantina Net, o novo Tenente-Coronel, Júlio Romagnoli, destacou que sempre teve a honra e alegria de que todas as suas promoções foram feitas por reconhecimento e que estas coroam a sua trajetória de serviços prestados à sociedade do Estado de São Paulo, em especial da região da Nova Alta Paulista.