Estagiário da Prefeitura de Adamantina fica em 9º lugar em campeonato mundial de E-Sports

Já tramita no Poder Legislativo Municipal o Projeto de Lei Nº 070, de 1º de setembro de 2023, apresentado pelo Poder Executivo e que dispõe sobre complementação no valor do piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico e auxiliar de Enfermagem e da parteira, conforme prevê a Lei Federal nº 14.434, de 4 de agosto de 2022, Emenda Constitucional n.º 127, de 22 de dezembro de 2022, Portaria GM/MS nº 597, de 12 de maio de 2023, portaria GM/MS nº 1.063, de 8 de agosto de 2023.

De acordo com o texto do PL, serão transferidos para os servidores municipais valores recebidos da União, através do Fundo Municipal de Saúde. “O Município transferirá valores a cada servidor, de acordo com o recebido do Ministério da Saúde e no limite destes e informado no InvestSUS. Fica autorizado o pagamento retroativo, desde maio de 2023, conforme valor disponibilizado pelo Ministério da Saúde”.

Ainda segundo o conteúdo do Projeto de Lei, “fica autorizado o Poder Executivo a transferir para os prestadores de serviços contratualizados incluindo filantrópicos, e entidades privadas que atendam, no mínimo, 60% de seus pacientes pelo SUS, os montantes destinados pela União para a complementação dos salários dos seus respectivos empregados. Fica autorizado o pagamento retroativo, desde maio de 2023, conforme valor disponibilizado pelo Ministério da Saúde. Os instrumentos firmados entre o Município e o prestador de serviço contratualizado deverão ser aditivados acrescentando a formalização desse benefício e estabelecendo a obrigação da prestação de contas, na forma e prazos decididos pelo ente público Município, sob pena de suspensão do repasse.”

O Executivo destaca que o piso nacional da categoria tem sido discutido há anos e somente agora com as normativas recentes pôde-se chegar ao consenso da forma correta de aplica-lo. E ressalta que serão beneficiados diretamente pelo auxílio financeiro complementar apenas os profissionais da enfermagem que recebem menos que o piso de sua respectiva categoria, de acordo o que está estabelecido no Fundo Nacional de Saúde – FNS através da ferramenta InvestSUS.

O valor total destinado ao cumprimento das despesas a serem geradas pelo referido PL é de R$ 882.000,00.

O Projeto de Lei foi lido na última sessão ordinária do Legislativo e despachado para as comissões competentes em analisá-lo e, somente após a emissão dos pareceres cabíveis, voltará ao plenário para ser votado pelos vereadores.