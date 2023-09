Corpo de mulher morta pela irmã é velado no Memorial Flor de Lótus em Adamantina

No final da tarde deste sábado (16) a Polícia Militar registrou uma ocorrência de direção perigosa, em Adamantina. Um motociclista de 17 anos arrancou e fugiu com a moto pelas ruas da cidade, após não obedecer sinal de parada da equipe de Rocam (policiamento com moto) que realizava patrulhamento ostensivo pela avenida Capitão José Antônio de Oliveira.

Os policiais cabo Tiago e soldado Nascimento avistaram o motociclista e identificaram que se tratava de um menor, conhecido pela equipe. Na conduta padrão deram sinal de parada que foi ignorada pelo condutor adolescente. O menor pilotava uma moto Honda XRE cor vermelha.

Na Avenida Capitão José Antônio de Oliveira, na área central da cidade, o adolescente ignorou a orientação de parada e arrancou com a moto. Com os sinais sonoros e luminosos ligados, e seguindo padrões de segurança viária os policiais de Rocam iniciaram acompanhamento.

Do local de início da ocorrência, o menor arrancou em direção à Vila Cicma, avançando sinal vermelho no cruzamento com a Avenida Dr. Adhemar de Barros. Ele seguiu pela Avenida Capitão José Antônio de Oliveira em alta velocidade, passando por uma área de dois supermercados com grande movimentação de veículos e pedestres. Nesse trecho a placa da moto se desprendeu e caiu.

Da Capitão o motociclista em fuga virou à Rua Arno Kieffer foi até a Alameda Padre Anchieta (esquina próxima ao estádio municipal). Pela Padre Anchieta seguiu até a Rua Santa Catarina, altura do Jardim das Acácias, ingressou nessa via e na sequência pela Alameda Padre Nóbrega. Ao aproximar do Parque dos Pioneiros o condutor deixou de ser avistado pela equipe. O percurso total soma cerca de 3,8 quilômetros.

Diante dos riscos à integridade física do próprio condutor em fuga sob direção perigosa, como também de terceiros, a equipe decidiu por suspender o acompanhamento e promover os encaminhamentos administrativos e criminais.

Os policiais retornaram ao local onde a placa da moto havia caído e conseguiram resgatá-la, como também foi qualificada uma testemunha que presenciou o exato momento dos fatos e a prática de direção perigosa pelo condutor adolescente.

Na sequência a equipe apresentou o caso no plantão da Polícia Civil, onde a placa da moto foi apreendida. O caso terá encaminhamento no âmbito criminal, para apuração de responsabilidades pela direção perigosa. No âmbito administrativo foram elaborados 41 autos de infração de trânsito, com base no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), e os encaminhamentos para bloqueio veicular (Comprovante de Recolhimento ou Remoção – CRR). O proprietário da moto, responsável pelo veículo, deverá ser acionado.