Mulher é encontrada sem vida em Adamantina

O corpo da adamantinense morta pela própria irmã, no fim da tarde de ontem (17), no Jardim Brasil em Adamantina, está sendo velado desde as primeiras horas da manhã desta segunda-feira, no Memorial Flor de Lótus em Adamantina.

Familiares e amigos participam da despedida de Carolaine da Silva Santos, 23 anos.

Ela morreu após uma discussão com a irmã, ao dar entrada no Pronto-Socorro de Adamantina, ferida com dois golpes de faca que atingiram o peito e o braço.



A autora e um homem que também estava envolvido na confusão, foram presos em flagrante pela Polícia Militar.

A Polícia Civil apura o crime, bem como as motivações que levaram à tragédia em família.



SEPULTAMENTO

Conforme a Funerária Flor de Lótus, o sepultamento de Carolaine está previsto para as 14h de hoje, no Cemitério da Saudade de Adamantina.