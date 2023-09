ÓTICAS CAROL conta com laboratório de lentes em Adamantina

Com mais de 50 anos de forte atuação no segmento de seguros, a Pacheco & Grion Corretora de Seguros, conquistou expressão nacional e mais que isso, a confiança e credibilidade dos milhares de clientes nos quatro cantos do Brasil.

Poder contar com a parceira certa nos momentos em que precisar, é sem dúvidas muito importante e Pacheco & Grion tem a excelência nos serviços prestados através de seus colaboradores e proprietários.

São seguros para automóveis, empresas, de vida, saúde, residências, viagens, responsabilidade civil, profissional, entre outros.

Em Adamantina, a Pacheco & Grion foi mais uma vez eleita pela população como Destaque do Ano, prêmio promovido pelo Grupo Impacto com o objetivo de reconhecer as empresas que fazem a diferença na cidade e são referência em determinado setor.

Os clientes que escolhem a Pacheco & Grion como a sua corretora de seguros, estão optando por uma empresa sólida, preocupada com a segurança e pronta para lhes oferecer toda a atenção e cuidado necessários com ótimo custo benefício.

A Pacheco & Grion Corretora de Seguros fica na rua Osvaldo Cruz, 186, Centro de Adamantina. Mais informações pelo (18) 3521 1284 ou e-mail [email protected]. Acompanhe no Instagram @pachecoegrion e Facebook Pacheco e Grion Corretora de Seguros.