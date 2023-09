Motorista fica ferida em batida entre carro e carreta na SP-304 em Ibitinga

“Estude com paixão a anatomia, porque o homem é o modelo do mundo.” (Leonardo Da Vinci)

Nestas últimas semanas, ainda, no início pela denominada “rede de fofocas” patrocinada pelos desencontros que estavam ocorrendo do lado das “paredes alvas”, bem como, do outro lado, ou seja, de “El Pinóquio Provinciano”…

Entendo que a “magnitude” daqueles que controlam o poder, ou melhor, pensam que controlam alguma coisa deste mesma coisa sem ter coisa alguma, ainda, tendo em vista que o “executor” continua acima do bem e do mal, talvez, desejando ser mais um bom sem ser mal ou vice-versa…

No mais em tudo de menos, foram muitas as lambanças que ocorreram e continuam ocorrendo nos lados das “paredes alvas”, ainda, se continuar assim, será necessário troca as cores nos diversos campis para estar mais de acordo com as novas propostas…

A cor “branca”, também, conhecida como “alva” pode representar muitas possibilidades, entre as quais, a “pureza” (sic) disto ou daquilo, entretanto, por causa de muitos desencontros que estão ocorrendo faz anos e anos em terras provincianas nas áreas acadêmica focada no ensino superior e nos lados do executivo municipal, pode-se continuar acreditando no dito mais do que popular, ou seja, “mudam as moscas, mas a m… é sempre a mesma”…

Não se pode deixar de lado o olhar crítico frente a tais desmandos nos lados institucionais, considerando que se torna necessário a execução de muitas análises de conjuntura organizacional para tentar entender o presente na perspectiva de futuro e assim por diante…

O outro tempo do tempo continua neste tempo novo tempo, todavia, o futuro é incerto para todos os lados neste contexto plural para as “paredes alvas” e daquele outro lado que continua sendo o mesmo lado de sempre…

Fazer barulho por meio das “redes sociais” faz a diferença, porém, o que prevalece quase sempre é a proposta do “senso comum”, tal qual as manifestações dos/as “mentes medíocres” travestidos/as de IDIOTÁRIOS/AS PROVINCIANOS/AS com suas “camisetas amarelas” e ponto quase final…

Portanto, como sempre, TODO CUIDADO É POUCO com isto e mais aquilo em ambos os lados, ou seja, PAREDES ALVAS e EXECUTIVO MUNICIPAL com a VASSALAGEM de sempre sob o comando de EL PINÓQUIO PROVINCANO e sua turma de ALOPRADOS/AS…

Espera-se que alguma “luz apareça neste final de túnel” daqui pra frente, haja vista este tempo novo tempo que se chama hoje na área das organizações para a superação destes desafios que estão chegando e atropelando as diversas propostas na área do ensino superior nos quatro cantos do “país do faz de conta” na perspectiva de uma PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA…

Os/as provincianos/as devem ficar atentos as movimentações nos dois lados do poder para que a vigilância seja constante e sempre que necessário, sair pra campo e fazer a diferença contra o poder institucionalizado, como sempre, pelas “trocas nada simbólicas” em tempo de pós-globalização organizacional…

QUEM SOBREVIVER VAI SABER…

(*) jornalista profissional diplomado.

e-mail: [email protected]