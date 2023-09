Prefeitura de Adamantina realiza audiência pública para apresentação dos recursos aplicados pelo Fundo Municipal de Saúde

Município recebeu o valor de R$60 mil por ter ficado em 10º lugar no ranking dos municípios paulistas no Programa Município Agro

A Prefeitura de Adamantina adquiriu mais um veículo que passa a fazer parte da frota municipal. Foi comprado um veículo, tipo PICK UP para atender as demandas da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente (SAAMA).

A aquisição foi feita com recursos provenientes do Programa Município Agro. Adamantina recebeu o valor de R$60 mil por ter ficado em 10º lugar no ranking dos municípios paulistas.

De acordo com o programa, o veículo será utilizado nos serviços de assistência técnica e extensão rural da SAAMA para desenvolver e fortalecer as ações agropecuárias que são desenvolvidas pelos agricultores familiares que atuam no município.

Relembre

Desde 2017, foram conquistados mais de 80 veículos. Somente neste ano, o município já adquiriu 8 carros e 2 utilitários.

Adamantina ainda recebeu por meio do Programa Nova Frota do Governo do Estado de São Paulo mais duas ambulâncias, um caminhão basculante, uma pá-carregadeira, um caminhão pipa e uma caminhonete proveniente do programa Agro SP+ Seguro.