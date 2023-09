Após achar cartão perdido por mulher, casal faz compras e acaba detido em Adamantina

Um homem foi preso no fim da tarde desta terça-feira (12), no Bairro Mário Covas, em Adamantina, acusado pelo crime de tráfico de entorpecentes.

Foi mais um flagrante da equipe de Rondas Ostensivas com o Apoio de Motocicletas, a “ROCAM”, que durante patrulhamento pela Rua Zequinha de Abreu, deparou-se com um veículo i30, que transitava em alta velocidade e praticando manobras perigosas com dois indivíduos em seu interior.

Conforme a PM, na abordagem, o condutor, que já é conhecido pela prática de tráfico de entorpecentes, arremessou drogas para o banco traseiro do veículo, o que foi flagrado pelos policiais.



No momento da abordagem, ainda conforme consta no boletim de ocorrência, o autor teria olhado para a equipe dizendo: “perdi senhor, a droga é minha!”.

Ele teria ainda relatado aos policiais que às vezes praticava o tráfico de drogas para arcar com gastos pessoas.

Já o ocupante do veículo, disse que o motorista o havia dado uma porção de maconha e que ambos estavam usando a droga no interior do veículo enquanto circulavam pelo bairro.



Na porta do motorista, foram localizados R$ 1.213,90, que conforme o condutor, seria proveniente da venda de drogas.

Ambos foram encaminhados para o Plantão Policial, onde o motorista foi preso em flagrante e o passageiro ouvido e colocado em liberdade.

Foram apreendidos o veículo, um celular, o dinheiro localizado dentro do carro, e a cocaína e maconha localizada pelos policiais militares.

Viaturas de área e o Capitão PM Bressan apoiaram nesta ocorrência.