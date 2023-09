Taxistas denunciam transporte clandestino de passageiros em Adamantina

Na manhã da última quarta-feira (6) foi trazida na Redação do jornal Folha Regional cópia de uma manifestação protocolada na Câmara Municipal com denúncia sobre a ocorrência de transporte clandestino de passageiros em Adamantina.

O documento é assinado por seis motoristas de táxi: João Luiz Auresco, José Dias Real, João Foratto, Antonio Geraldo Esse, Edi Carlos R. da Silva e José Carlos dos Santos.

Composto por 19 páginas, a denúncia traz imagens de cartões de visita, de publicações em site de busca com contatos para prestação do serviço e de localização.

“Há um certo tempo, em Adamantina, alguns motoristas têm oferecido o serviço de transporte de passageiros, de forma irregular, neste município, utilizando-se de veículo particulares para realizar para realizar esse transporte individual de passageiros. Ocorre que, muitos destes motoristas alegam ser credenciados a plataformas digitais destinadas a realização deste serviço, como por exemplo a Uber, inclusive identificando-se desta forma, porém, estão realizando a atividade de transporte de passageiros sem o intermédio destas plataformas, através da distribuição de cartões de visita, nos quais informam o número de seus respectivos celulares atendem as solicitações diretamente com o usuário, sem que assim ocorra intermediação com a plataforma”, relatam os taxistas.

Em outro trecho da manifestação, os denunciantes afirmam que a prática irregular prejudica o município, a economia regional, o usuário e o Estado Democrático de Direito.

“Dessa forma, não pode o Município de Adamantina que a clandestinidade continue e venha a se enraizar em nossa cidade (…), portanto, pugna-se que o poder público municipal adote as devidas medidas e providências que jugar serem cabíveis, para por termo final a essa situação existente no município. Anexo a esta manifestação, poderá o agente público responsável por apurar essa denúncia, tomar conhecimento do arcabouço probatório que comprova os fatos narrados na presente manifestação”, acrescentam os taxistas, apresentando em seguida 7 páginas com fundamentos jurídicos.

Por fim, pedem ainda que a empresa Uber do Brasil Tecnologia Ltda. também apure o caso, averiguando se os motoristas estão relacionados ou não com a plataforma, e adote as medidas que entender ser cabíveis.

A Presidência da Câmara recebeu a denúncia, colocou para leitura na última sessão ordinária e se comprometeu a acompanhar o caso.