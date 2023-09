Matrículas nas escolas municipais de Adamantina estão abertas até o final do mês

Com o objetivo de difundir e fomentar as artes cênicas a Secretaria de Cultura e Turismo de Adamantina promoverá de 20 a 30 de novembro o I Festival de Teatro Estudantil.

Poderão participar escolas públicas e particulares de Adamantina, com grupos formados por alunos acima dos 14 anos de idade. As escolas terão até 6 de outubro para se inscrever e praticamente dois meses para se organizarem com seleção e ensaios.

Neste período que antecede o festival a Secretaria também promoverá oficinas e workshop para os participantes. Cada escola inscrita no I Festival de Teatro Estudantil deverá apresentar uma peça teatral, com duração mínima de 45 minutos e a participação de alunos devidamente matriculados.

As apresentações acontecerão no período de 20 a 30 de novembro de 2023, às 20 horas, no anfiteatro Fernando Paloni, da Biblioteca Pública Jurema Citeli. Cada noite será reservada para apresentação de apenas um espetáculo, definido por sorteio prévio.

Serão julgados e premiados as seguintes categorias: melhor direção; melhor ator; melhor atriz; melhor ator coadjuvante; melhor atriz coadjuvante; melhor cenário; melhor figurino; melhor peça teatral; e melhor público/torcida presente no dia da apresentação.

Para o secretário de cultura e turismo, Sérgio Vanderlei, além de incentivar a formação de grupos de teatros amadores dentro das escolas, o festival tem por finalidade buscar novos integrantes para o grupo teatral do município. “Trabalhamos com artes cênicas desde janeiro de 2021 com excelentes resultados entre nossos jovens e adultos. O teatro trabalha a mente, a alma, o corpo e transforma o ser humano em uma pessoa mais crítica”.