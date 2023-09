Adamantina promove o I Festival de Teatro Estudantil

O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência e a Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, realizam de 18 a 22 de setembro a “Semana dos Direitos da Pessoa com Deficiência”.

A iniciativa será realizada em parceria com as Secretarias de Cultura e Turismo, de Educação e de Saúde, o Centro de Referência da Assistência Social (CRAS), o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), o Grupo de Acolhimento e Apoio à Família e Pessoa com Deficiência (GAAFPD), APAE de Adamantina, OAB Subseção de Adamantina e FAI.

A programação contempla na segunda-feira (18) uma entrevista abrindo a semana com a presidente do conselho, Thaís Carmona e Rosana Narducci, presidente do GAAFPD na Rádio Life a partir das 12h30.

Na terça-feira (19), será realizada uma apresentação com o tema “Qual seu limite, como contribuir para a vida da pessoa com deficiência” ministrada por Matheus Roma Nascimento de Toledo, especializado em análise de comportamento aplicado (AB) na educação de pessoas com TEA, a partir das 19h no Anfiteatro Fernando Paloni. A palestra é aberta a toda a população interessada na temática.

Na quarta-feira (20), a presidente do conselho Thais Carmona e o psicólogo da Secretaria de Assistência Social, participarão do podcast Programa Saúde é o que interessa com a apresentação do médico Guilherme Bonadirman.

Na oportunidade, eles falarão sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, carteiro do autismo e o benefício de prestação continuada (BPC). Na quinta-feira (21), as atividades chegam às escolas municipais e, ainda, serão publicados vídeos com integrantes da APAE e do GAAFPD.

A semana chega ao fim com uma carreata no dia 22 de setembro. A ação percorrerá as principais avenidas de Adamantina. No encerramento, haverá uma interação com os participantes com atividades realizadas pelas equipes de fisioterapia da FAI.