ExpoVerde 2023 chega ao fim com novo recorde em números

31ª edição da Feira do Verde e Exposição Agropecuária, Comercial e Industrial com entrada franca todos reuniu pessoas de Adamantina e região

6 dias de muitas atrações, visitação e geração de negócios. Assim foi a ExpoVerde 2023 que teve início na última terça-feira (5) e chegou ao fim na noite de ontem (10).

Como em todos os anos, a programação da 31ª edição da Feira do Verde e Exposição Agropecuária, Comercial e Industrial com entrada franca todos reuniu pessoas de Adamantina e região.

Mais de 100 mil pessoas passaram pelo recinto poliesportivo que contou com mais de 120 expositores durante os seis dias de festa.

“Sem os profissionais que atuam na Prefeitura, esta festa não teria acontecido! Agradeço ao prefeito Márcio Cardim por mais uma vez ter me confiado a missão de estar à frente da comissão organizadora, ao Thiago Benetão, vice-presidente e a todos os demais membros que trabalharam para que essa festa acontecesse”, afirmou.

O encerramento oficial foi realizado após a final do rodeio no sábado (9). Na oportunidade, o presidente da festa, Gustavo Taniguchi, mais uma vez agradeceu aos funcionários da Prefeitura de Adamantina.

Por sua vez, o prefeito Márcio Cardim parabenizou Gustavo Taniguchi pela organização do evento.

“Mais um ano de sucesso, são eventos dessa grandeza que colocam Adamantina em destaque, trazendo toda a região para a nossa cidade, mostrando o que o município tem de melhor”, garantiu.

A noite de sábado (9), ainda contou com a premiação para o vencedor da 23ª etapa do rodeio em Adamantina que foi Murilo Henrique da cidade de Pereira Barreto. A programação chegou ao fim no domingo. Com um show voltado para as crianças, o recinto poliesportivo recebeu famílias para acompanhar a apresentação Patrulha: uma aventura canina. O parque de diversões bem como as exposições receberam um grande fluxo de pessoas que tiraram o domingo para aproveitar todas as atrações que a ExpoVerde 2023 tinha para oferecer. A ExpoVerde 2023 teve início na última terça-feira(5) dupla Hugo e Guilherme, Pedro Sanches e Thiago; Luan Santana; Murilo Huff; Léo Chaves e o show infantil com Patrulha uma aventura canina.

Praça de Alimentação

Este ano, o recinto poliesportivo ganhou um novo barracão para a Praça de Alimentação das Entidades.

O espaço recebeu público recorde durante os 6 dias de festa, onde as entidades Santa Casa com batata recheada e o IAMA com o tradicional churrasco agradaram o público que esteve prestigiando o local.