Ex-prefeito Ivo Santos afirma que TJSP extinguiu punibilidade penal no ‘Caso Castellucci’

Com a frase “batido mais um recorde de público”, o cantor Luan Santana explicitou a sua satisfação em voltar à Adamantina e poder levar os seus sucessos para as milhares de pessoas que lotaram o recinto poliesportivo na noite desta quinta-feira (7), na terceira noite da Expo Verde 2023.

A fila de quarteirões com inúmeras pessoas, de todas as idades, que se iniciava na portaria do recinto e que seguia até as proximidades da entrada da cidade, demonstrava a grandiosidade do evento e a vontade de ver o artista em sua apresentação na Expo Verde.

Apesar do horário bastante avançado, já que a subida ao palco de Luan Santana só ocorreu próximo da 1h da madrugada, o público acompanhou cada música e aproveitou momento a momento da passagem do astro do sertanejo pop por Adamantina.

O show foi marcado também por uma mega estrutura e efeitos especiais registrados na memória e através de publicações nas redes sociais dos fãs da Cidade Joia e de toda a região.

A Expo Verde segue até domingo com entrada gratuita e várias atrações.