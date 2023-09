Empreendedoras classificam participação na ExpoVerde 2023 como um novo desafio

Este ano, o Pavilhão de Flores e Plantas ganhou um novo layout

A ExpoVerde 2023 tem como uma de suas principais características a comercialização de flores e plantas.

Para este ano, um novo layout foi definido para o Pavilhão de Flores e Plantas com o objetivo de aumentar a variedade para os visitantes da 31ª edição da Feira do Verde e Exposição Agropecuária, Comercial e Industrial.

A representante da empresa Adenium de Tupã que comercializa rosas do deserto também garantiu o retorno na exposição do ano que vem. “Agradecemos a comissão organizadora pelo belo trabalho e por toda a dedicação”, finalizou.

A ExpoVerde 2023 aconteceu em Adamantina entre os dias 5 a 10 de setembro no recinto poliesportivo Sebastião Pires da Silva com entrada franca todos os dias e shows com Hugo e Guilherme, Pedro Sanches e Thiago; Luan Santana; Murilo Huff; Léo Chaves e o show infantil com Patrulha uma aventura canina.