Acidente entre caminhões mata duas pessoas

Quando se preparava para pousar e estabelecer contato com as equipes de solo, visando organizar o plano de patrulhamento da Expo Verde em Adamantina, o Helicóptero Águia da Polícia Militar abortou a descida que ocorreria no aeroporto municipal e tomou como rumo as imediações da linha-férrea, próximo da faculdade, onde estava em andamento mais uma ocorrência.

Dois homens que estavam pelo local, passaram a ser portar de maneira estranha ao verem a viatura que passava nas imediações e iniciaram então uma corrida na tentativa de fugir da abordagem policial, eles só não contavam, que “de cima”, estavam sendo acompanhados pela equipe do radiopatrulhamento aéreo que prontamente os avistou e passou a informar a localização exata em que os mesmos estavam.



Atento à rede de rádio da Polícia Militar, o Capitão PM Bressan, comandante da 2ª Companhia de Adamantina, que estava pelo aeroporto no aguardo da equipe do helicóptero, fez contato com as viaturas e se deslocou para o ponto da ocorrência, juntando-se aos demais companheiros de farda, até que ocorreu a captura dos dois envolvidos.

Com a prisão, ficou constatado que os suspeitos haviam realizado o furto de fios elétricos e peças de ferro em um barracão.



Os suspeitos foram encaminhados ao Plantão Policial onde a ocorrência segue sendo apresentada.



As informações obtidas pela reportagem do Adamantina Net, são de que por não haver um responsável legal pelo barracão ou vítima, ambos serão ouvidos e liberados, mas responderão ao inquérito por furto.



Atuaram nesta ocorrência de pronta resposta no combate ao crime, as equipes de Adamantina, Flora Rica, Flórida Paulista, Comando de Grupo Patrulha (CGP II) e o Grupamento de Radiopatrulha Aérea de Presidente Prudente.



PATRULHAMENTO DA EXPO VERDE 2023

Nossa reportagem falou com o Tenente-Coronel PM Mena Barreto, piloto do Helicóptero Águia 3, que fará o patrulhamento aéreo da Expo Verde nos dias em que ocorre a festa em Adamantina.



Ele destacou a importância da presença da aeronave e seu potencial de atuação, causando grande impacto nas ocorrências, garantindo maior visibilidade e dando amplo suporte aos policiais em solo durante as ações de polícia.

A Expo Verde 2023 segue até domingo (10), no Recinto Poliesportivo e conta com um amplo aparato policial para garantir a segurança do público presente.