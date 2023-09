Helicóptero Águia reforçará segurança da ExpoVerde

LUAN SANTANA

Um dos shows mais aguardados pela região, Luan Santana se apresenta nesta quinta-feira (7), feriado da Independência, em Adamantina.

A Comissão Organizadora espera um grande público no dia. E, visando garantir mais segurança e comodidade, cancelou o rodeio em touros no feriado, deixando, assim, o recinto poliesportivo com capacidade total desde às 19h, quando abrem os portões no período da noite.

“Com isso, o recinto estará com sua capacidade total desde às 19h, com arena liberada, para o público de Adamantina e toda região curtir o show do Luan Santana, na quinta”, informou Gustavo Taniguchi.

OUTROS SHOWS

A dupla Hugo & Guilherme abre a programação nesta terça-feira (5). Na véspera de feriado, 6 de setembro, a animação é por conta de Pedro Sanchez & Tiago. Na sexta-feira (8), quem sobe ao palco do recinto poliesportivo é Murilo Huff. Léo Chaves, que fazia dupla com Victor, é a atração do sábado (9). E, no domingo (10), o show será infantil, com Patrulha, uma aventura canina.

ASSISTA NA ÍNTEGRA