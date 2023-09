PM aposentado morre atropelado na SP-191 em Rio Claro e três pessoas ficam feridas

Um gravíssimo acidente envolvendo um carro e um caminhão causou a morte de um homem de 42 anos, no começo da tarde deste sábado (2), na rodovia Transbrasiliana (BR-153), próximo à base da Polícia Rodoviária Federal de Marília. O caminhoneiro sofreu ferimentos leves.

De acordo com as primeiras informações, ambos os veículos colidiram-se frontalmente no quilômetro 258, em trecho pertencente à cidade.

O óbito do motorista foi constatado ainda no local por um médico da Triunfo, empresa responsável pela rodovia. A segunda vítima foi socorrida pela viatura de resgate da concessionária com ferimentos leves.