Cavalgada do Bem reúne cerca de 600 cavaleiros em Adamantina

Cerca de 600 cavaleiros de diversas comitivas da região percorreram as principais avenidas de Adamantina ontem (3) durante a Cavalgada do Bem, atividade que abre a realização da 31ª edição da Feira do Verde e Exposição Agropecuária, Comercial e Industrial.

Marcaram presença as comitivas: Cardoso de Florida Paulista; Comitiva Chaparal de Osvaldo Cruz; Rozeta de Osvaldo Cruz; Clube do Cowboy de Inúbia Paulista; Córrego do Rancho de adamantina; Estrada Dois de Adamantina; Os Companheiros; Comitiva Massa; entre outras.

Após o percurso, foi servido um almoço na Associação dos Servidores Públicos Municipais de Adamantina (Aspuma) com renda revertida em prol do Fundo Social de Solidariedade.

Gustavo Taniguchi, presidente da comissão organizadora da ExpoVerde, agradeceu a todos os cavaleiros e amazonas que marcaram presença e, ainda, aos funcionários da Prefeitura de Adamantina que trabalharam para a realização da cavalgada.

“Juntos podemos fazer mais e foi assim que essa equipe trabalhou. Certamente, teremos uma exposição de grande sucesso e o nosso objetivo não é só ter entretenimento, mas também ser uma oportunidade para a geração de negócios”, garantiu. Maria de Lourdes Santos Gil “Dinha”, vice-prefeita e presidente do Fundo Social de Solidariedade, também agradeceu aos participantes do almoço e as pessoas que se mobilizaram. “Esse recurso obtido aqui será usado para as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social”, assegurou.