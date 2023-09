Primeira rodada da Copa ATC Interno será neste sábado

O Centro Universitário de Adamantina promoveu nos dias 31 de agosto e 1º de setembro o “II Simpósio Multiprofissional em Saúde Coletiva e Atenção Básica” e a “I Jornada Interinstitucional: troca de experiências e saberes entre residências multiprofissionais”.

A programação teve início no dia 31, uma quinta-feira, às 9 horas, com uma oficina de café da manhã com o grupo de linha de cuidado de sobrepeso e obesidade, no Laboratório de Nutrição.

Após o almoço, às 13h, aconteceu a apresentação do projeto Caminhando com Saúde, na Estratégia de Saúde da Família (ESF) do Jardim Brasil e, em seguida um coffee break, no saguão do auditório Miguel Reale, no Câmpus II, antecedendo uma troca de experiências e saberes.

Já no período noturno, as atividades aconteceram também no Auditório Miguel Reale, com os palestrantes Prof. Dr. Paulo Rocha Júnior, Prof. Dr. Danilo Carvalho Oliveira, Prof. Dr. Guilherme Dias Bonadirman, Prof.ª Dra. Maria Helena da Costa e mesa-redonda.

No dia 1º de setembro, sexta-feira, as ações foram realizadas na Faculdade de Medicina de Marília (Famema), a partir das 8h30, com um coffee break e acolhimento. Em seguida, os alunos participaram de visitas técnicas abordando o cenário em nível de atenção primária e terciária.

À tarde, a visita foi no Centro de Reabilitação Lucy Montoro e, para encerrar, houve o compartilhamento das visitas técnicas nos diversos cenários.

“Em 2022, os Residentes do segundo ano propuseram à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação [PROPPG] a realização do Simpósio da Residência Multiprofissional em Saúde Coletiva e Atenção Básica. Neste ano, os atuais Residentes estão dando continuidade ao evento e, além do II Simpósio, propusemos o intercâmbio de conhecimentos com outas Residências Multiprofissionais. Assim, surgiu a ideia da I Jornada Interinstitucional, com a parceira da Famema. Recebemos, no dia 31, o Residentes da Famema para troca de experiências e no dia seguinte, fomos até Marília para conhecer suas ações. Quanto ao Simpósio, profissionais da área da saúde proferirão palestras sobre assuntos relevantes no contexto da Residência em Saúde Coletiva”, comenta o coordenador geral de Pesquisa, Prof. Dr. Paulo Rocha Júnior.