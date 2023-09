Câmara sugere romper contrato com empresa da iluminação pública

Domingo, a partir das 10h acontece a Cavalgada do Bem, abrindo assim a realização da 31ª edição da Feira do Verde e Exposição Agropecuária, Comercial e Industrial que acontecerá de 5 a 10 de setembro no recinto poliesportivo Sebastião Pires da Silva com entrada franca todos os dias.

Este ano, todos os recursos arrecadados com a iniciativa serão revertidos para o Fundo Social de Solidariedade de Adamantina.

Percurso

A saída da Cavalgada do Bem está marcada para às 10h do Campus III da Unifai. De lá, os cavaleiros seguem até o Campus II da UniFAI, percorrem a Avenida Rio Branco até a altura do Banco do Brasil seguindo pela Avenida Adhemar de Barros até a Aspuma.

Almoço

Na chegada, será servido um almoço que terá como cardápio: arroz, feijão gordo, carne bovina, suína e linguiça, mandioca, salada e farofa.

O valor do convite será de R$30,00 para os cavaleiros montados, sendo um cavaleiro por cavalo e dois por charrete. Para a população em geral, o convite tem o valor de R$40,00 e as crianças até 10 anos não pagam mediante a apresentação do documento.

Saiba onde adquirir os convites para o almoço

Quem deseja adquirir os convites de forma antecipada, pode comprar com os voluntários do Fundo Social de Solidariedade, na Florada Poços Artesianos, Agropecuária Boi Forte ou na Adagro.

A venda das pulseiras para o almoço também será realizada também no Campus III na concentração para a cavalgada, em frente ao cemitério no final do percurso e, ainda, na portaria da Associação dos Servidores Públicos Municipais de Adamantina (Aspuma) a partir das 12h.